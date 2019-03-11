محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب: نشر موقع الخليج 365، أمس الأحد، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بمحمد رمضان، الموزع أحمد إبراهيم، شارون ستون، ناهد السباعي، عادل إمام، عيد ميلاد يسرا، وغيرها. إليكم تفاصيل ما تم نشره:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| صحة "الزعيم" وظهور والدة "يسرا" وتفاصيل أزمة حفل زفاف ناهد السباعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.