مي عمر في الجيم وهويام في لقطة عفوية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم 10 من أبرز لقطات نجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة مميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومحبيها.

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة جديدة، عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة على طريقة "سليفي".

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة مميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومحبيها.

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة لها، عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت فيها تتجول في شارع المعز بمنطقة الحسين.

نيللي مقدسي

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نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، أظهرتها في لقطة عفوية وهي تضحك.

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك صورة جديدة، عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة على طريقة "سليفي".

السلطانة هويام

نشرت النجمة التركية مريم أوزرلي الشهيرة في الوطن العربي بالسلطانة هويام، صورة جديدة، أظهرتها في لقطة عفوية وهي تضحك، عبر حسابها على "إنستجرام".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها.

إيمي سلطان

نشرت الراقصة إيمي سلطان صورة من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة لها، عبر صفحتها على "إنستجرام"، أظهرتها بها رشاقتها أثناء ممارستها الرياضة.