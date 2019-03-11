بالصور: هذا ما فعلته بسمة وهبة مع عروس ابنها السعودية بعد منعها من حضور عرسهما

حرصت الإعلامية بسمة وهبة على مشاركة محبيها لحظة رؤيتها لعروس ابنها السعودية لأول مرة، وذلك بعد أيام من بكائها علناً بسبب منعها من حضور عقد قرانهما.

ونشرت بسمة وهبة صورة مع عروس ابنها السعودية وهي تعانقها بقوة على انستقرام، وعلقت على هذه اللقطة اللطيفة لتقول: “عروسة ابني وعروسة قلبي وروح قلبي”.

وجاء لقاء بسمة وهبة وعروس ابنها في السعودية، بعد أيام قليلة من بكائها في بث مباشر مع متابعيها، بسبب منعها من حضور عقد قرانه، نظراً لأنه كان مخصص للرجال فقط ولا يسمح بوجود النساء فيه.

وبكت بسمة وهبة لمتابعيها طالبة منهم أن يساعدوها في إيجاد حل لحضور عقد قران ابنها السعودي الجنسية الذي سيتزوج من فتاة من نفس البلد، ولم يسمح للسيدات لحضور عقد القران نظراً للعادات والتقاليد هناك، وكلما تذكرت أن ابنها سيتزوج دون أن تراه تشعر بالضيق.

وخرجت بسمة وهبة بعد يومين من بكائها على الجمهور، وهي ترتدي الحجاب وتصل إلى جدة، ثم نشرت صورة للقائها الأول مع عروس ابنها.