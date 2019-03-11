بالفيديو: موقف مفاجئ يتسبب في إحراج زوج هنادي الكندري في عيد زواجهما

تعرض المخرج محمد الحداد زوج الفنانة هنادي الكندري، لموقف مفاجئ تسبب في إحراجه خلال احتفالهما بعيد زواجهما الخامس في أحد الأماكن العامة.

هنادي الكندري وزوجها احتفالا بعيد زواجهما في أحد الأماكن العامة، وحرصت بدورها أن تصور على سناب الشات لحظات تقديمها لهدية ذكرى زواجهما، والتي كانت عبارة عن دبل زواج جديدة.

طلبت هنادي الكندري من زوجها أن يضع خاتم الزواج الجديد في إصبعه لتتأكد من مقاسه، وعندما وجدت أن المقاس مناسب شعرت بالسعادة ليقع في هذه اللحظة موقف عفوي، حيث صفق بعد الحضور الموجودين في المكان في نفس الوقت، مما جعله يشعر بالخجل ليسألها هل يصفقون لنا؟ فأجابت الفنانة الكويتية ضاحكة بالنفي.

ولكن المفاجأة تبين أن التصفيق كان مقصوداً، مما أشعر زوج هنادي الكندري بالخجل وقام بشكر الموجودين، إلا أنه ظل مرتبكاً من جراء الموقف حتى طلبت منه أن يضع خاتم الزواج الخاص بها في إصبعها بنفسه.

وكانت هنادي الكندري احتفلت بعيد زواجها الخامس بنشر صور من حفل زفافها على المخرج محمد الحداد، عبر انستقرام لتنهال عليها التهاني من محبيها في هذه المناسبة السعيدة.

كما حرصت هنادي الكندري على تغيير اللوك الخاص بها من أجل الاحتفال بعيد زواجها، لتبث لقطات من داخل صالون التجميل وهي تستعد للاحتفال مع زوجها في المساء.