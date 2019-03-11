بالفيديو.. حمد قلم يضع أمل العوضي بموقف محرج بسبب هيفاء وهبي

حلت الفنانة أمل العوضي ضيفة علي برنامج "حمد شو"، مع الإعلامي حمد قلم، وكشفت عن الكثير من تفاصيل حياتها التي أثارت بها الجدل وجعلتها تتصدر تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل".

وخلال الحلقة وضعها حمد، في موقف محرج عندما تحدثت أمل عن الجمال فقالت: "الجمال

مو الجمال الخارجي ابدا الجمال هو الجمال الداخلي روحك يعني ما حتاخدين روح الشخص الثاني والجمال الطبيعي حلو"، ليباغتها حمد بسؤال كيف تنصح الفتيات بعدم تقليد احد بينما تقوم هي بتقليد هيفاء وهبي.

لكن جاء رد أمل علي سؤاله بأن هيفاء وهبي اية في الجمال ولكنها نفت تشبهها بهيفاء وهبي وقالت: "انا مصدومة على فكرة".



وعندما سأل حمد قلم، أمل العوضي، عن ثروتها مشيرًا الي انها قد تكون وصلت لمليون دينار كويتي، لم تكشف عن قيمتها الحقيقة، لكنها اكتفت بقول أن مليون دينار أمر مبالغ فيه وليس صحيحاً.

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