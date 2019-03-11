شاهد.. بوسي شلبي في منزل يسرا تحتفل بعيد ميلادها

حرصت الإعلامية بوسي شلبي علي مشاركة يسرا الاحتفال بعيد ميلادها، ونشرت مجمعة صورا من الحفل الذي أقيم في منزلها وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهاتالشهير "إنستجرام".
وشارك يسرا الاحتفال أيضًا بعيد ميلادها عدد من نجوم الفن المقربين لها وهم "الفنان سمير صبري، السيناريست تامر حبيب، منه
شلبي، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي"، بالإضافه لزوجها المهندس خالد سليم، ووالدتها وبعض الأصدقاء من خارج الوسط الفني.
يذكر أن الفنانه يسرا تحتفل بعيد ميلادها الـ68، حيث أنها من مواليد 10 مارس 1951، وتعتبر من أهم نجمات الدراما والسينما المصرية.
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