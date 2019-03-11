ممثلة بوليود سوشميتا سين تشارك مشاهد رومانسية مع صديقها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تواصل ممثلة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة سوشميتا سين إلهام معجبيها من خلال مشاركتها الكثير من مقاطع الفيديو مع مع صديقها روحمان شال، وهي لا تستر تلك العلاقة عن الأعين، بل تعرضها على الملأ، ومقاطع الفيديو والصور على كل حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي وخاصة على Instagram، تشهد بذلك

سوشميتا سين شاركت مقطع مؤخراً فيديو جديد من وراء الكواليس من أحدث جلسة تصوير خضعت لها برفقة صديقها الجديد المصور الصحفي والموديل رحمان شال، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram .

في الفيديو ، يمكن رؤية سوشميتا ورحمان في حالة م التوافق الكيميائي الخاص أثناء عرضهما لبعض الصور الرومانسية مع المصور سوبي صموئيل.

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الى جانب ذلك، في يناير الماضي ، نشرت النجمة مقطع فيديو يمكن من خلاله مشاهدتها تردد عبارة “أنا أحبك” وهي لتخاطب روهان شول بلغات مختلفة.

وحاليا، ترصد الصحافة الفنية والمواقع مشاركتهما الاحتفالات بأعياد ميلاد بعضهما البعض مع عائلاتهم، إلى جانب قضاء رحمان بعض الوقت مع بنات سين ، رينيه وأليسا.