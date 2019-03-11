عريس يفقد تامر حسني القدرة على الغناء.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان المصري تامر حسني، حفل زفاف خاص، في إحدى القاعات الكبرى بالقاهرة، ونشر فيديو طريف من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.
وفاجأ العريس تامر حسني، خلال الغناء بقفزة غريبة أدخلت تامر حسني في نوبة ضحك وأفقدته القدرة على الغناء بعدها.
وعلق تامر على الفيديو قائلًا: «بعيدًا عن النطة الرهيبة واني معرفتش أكمل غنا بعدها، عايز اقولكم إن كان في حركات كتير أحلى للأسف متصورتش، وعايز أقوله هو مسيرك هتمثل معايا دور كوميدي»، وحصد الفيديو على العديد من تعليقات متابعين تامر.
من ناحية أخرى، يشارك تامر حسني، في حفل افتتاح “أولمبياد” أبو ظبي، المقرر إقامته يوم 14 مارس الجاري، وعبر عن سعادته بهذا الاختيار في تصريحات صحفية مؤكدًا أنه فخر له.
وكان أخر أعمال تامر حسني، فيديو كليب أغنية «ناسيني ليه»، من كلمات تامر حسين، و ألحان تامر علي، و توزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، مكساج هاني محروس، و ماستر أمير محروس فكرة تامر حسني، وإخراج سعيد الماروق، وتخطت نسبة مشاهدتها الـ 23 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.
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