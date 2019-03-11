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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرّر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر في القاهرة اليوم الأحد، تجديد حبس الفنانتين المصريتين شيما الحاج ومنى فاروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فيديوهات خالد يوسف الجنسية".
ووجّهت النيابة للفنانتين تُهم نشر فيديو إباحي مع المخرج الشهير خالد يوسف -لم يظهر بوجهه-، وجرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ.
وحاولت شيما ومنى التخفّي أمام عدسات كاميرات المصورين، في المحكمة لمنع التقاط أيّ صور لهما خلال الجلسة.
وكانت منى وشيما قد اعترفتا بعد القبض عليهما، بتهمة ارتكاب فعل فاضح من خلال ظهورهما في مقاطع مُخلّة بالآداب، برفقة خالد يوسف، وقالتا إنهما تزوّجتا منه عرفيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر منى فاروق وشيما الحاج تُخفيان وجهيهما من كاميرات المصوّرين بعد تجديد حبسهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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