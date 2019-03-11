متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحتفلُ الممثل عمار شلق هذه الأيام بنجاح عمله الجديد "ثواني" إذ يُجسّد شخصية "رائد" ذلك الرجل الذي يحب بطريقة غريبة، ما دفعه إلى اتباع طرق ملتوية للوصول إلى غاياته وجني الأموال لتحسين مستواه المعيشي.
واللافتُ في هذا العمل، هو تجسيد الممثل شلق شخصية جديدة لم يَعتد الجمهور عليها، عمد من خلالها إلى حلق شعره وزيادة وزنه وارتداء ملابس متعدّدة الألوان لا يعتمدها في الأيام العادية.
الفيديو المُرفق، يعرضُ المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثل عمار شلق إذْ تحدّث عن شخصية "رائد" التي يُجسّدها في مسلسل "ثواني"، متطرقًا إلى الطرق المعتمدة لزيادة وزنه.
وفي الوقت نفسه، استغرب شلق من أن هذا العمل لم يحصد أيّ جائزة حتى الآن، وهو ما يُرجعه لمشكلة حقيقية عند القيمين على الجوائز.
كانت هذه تفاصيل خبر عمار شلق: إذا لم ينلْ "ثواني" جائزةً فهنالك مشكلة.. ولهذا السبب زاد وزني! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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