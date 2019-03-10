شكرا لقرائتكم خبر عن من ربع قرن..ماذا قالت فيفى عبده عن الراقصات الأجانب فى كواليس حزمنى يا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربع قرن مر على مسرحية "حزمنى يا" والتى كانت مولد لكوكبة من النجوم، فتحت الفنانة الاستعراضية فيفى عبده صندوق ذكرياتها من خلال "فيديو" من الكواليس يعود تاريخه إلى تسعينات القرن الماضى، والذى رصد أقبال كبير من الجمهور على المسرح من مختلف الأعمار.

ظهرت الفنانة فيفى عبده، خلال رقصها مع الجمهور بالجلباب البلدى والعصا، بينما كان الجمهور أمام باب شباك التذاكر.



الزحام أمام المسرح

وقالت الفنانة فيفى عبده خلال إحدى المقابلات لها:"أن الراقصة لابد أن تكون موهوبة، وليس مجرد ارتداء بدلة رقص وذلك الفرق بين الأجانب وبينا، أنا بخلق منى حركات يتعلموها"

Advertisements



شباك التذاكر

وأضافت:"أنا لى لون خاص بعمله وشخصية معينة ومش بقلد حد، أنا ما بقولش أنى خليفة حد أو مين من الراقصات القدامى أو الجدد، ليه شخصيتى لوحدى، تدخل الموسيقى من الودان تخرج من الجسم وده شىء مهم جدا".



فيفى عبده مع الجمهور

تعود مسرحية حزمنى يا إلى عام 1994، وضمت كوكبة من الفنانين من ضمنهم حسن حسنى ومدحت صالح ، ومحمد متولى وماجدة ذكى ومحمد هنيدى وشريف منير ومحمد متولى و عادل برهام ولطفى فرحات وسمير عزيز وفتحى سعد.