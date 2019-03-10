"الجائزة حضور حفلها بالإسكندرية"..اعرف مسابقة المطربة أنغام لجمهورها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الفنانة أنغام، مسابقة لمتابعيها، حيث غناء أحد أغانى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"،مشيرة أنها ستختار أفضل ثلاثة فيديوهات لحضور حفلها الفنى المقرر فى 17 مارس الجارى بالإسكندرية. وقالت الفنانة أنغام، عن شروط المسابقة :"غنوا من أغانى ألبوم " حالة خاصة جداً " وحطوها فى الستوري بتاعتكوا ومنشن وهنختار يوم الجمعة أحسن ٣ فيديوهات كل واحد هيكسب تذكرة هدية لحفلة أنغام يوم ١٧-٣ بالإسكندرية". Advertisements

الفنانة أنغام عبر انستجرام ويذكر أن المطربة أنغام، أطلقت أواخر شهر فبراير الماضى، ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، الذى يضم فى 14 أغنية، من ضمنها حالة خاصة جدا، هتقول لربنا إيه، حبايبنا، لى حسك فى أيامى، متطمنة.

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