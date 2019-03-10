شكرا لقرائتكم خبر عن "وحدانى" ألبوم جديد للجزائرية كريمة نايت بتوقيع فتحى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة الجزائرية كريمة نايت، لمفاجأة جمهورها المصرى بعد غياب، عبر حفل غنائى ساهر يجمعها مع الموسيقار المصرى الحائز على جائزة الجرامى العالمية فتحى سلامة وفرقة شرقيات فى العاشرة والنصف مساء الأربعاء 20 مارس.

وتحتفل نايت مع سلامة بإطلاق ألبومهما الجديد "وحدانى"، الذى يغوص عبر توليفته الموسيقية فى دهاليز جذور الفلكلور العربى مع مزجه بملسات موسيقية معاصرة، مع اتكاله على عدد من الآلات التقليدية المصرية مثل المزمار والأورغول والربابة والناى والقانون، مع بصمات الجيتار والكمانجة والكيبورد البركشن والدرامز و"تاتش" المزيكا الإلكترونيك، وتولت كريمة بنفسها تأليف أكثر من 90 بالمائة من أغنيات الألبوم، بينما تولى سلامة المهمة الموسيقية، وتعيد هذه الحفلة كريمة إلى مصر بعد غياب قرابة 10 شهور عن آخر حفلاتها بالقاهرة نهاية مايو الماضى.