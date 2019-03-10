- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن "وحدانى" ألبوم جديد للجزائرية كريمة نايت بتوقيع فتحى سلامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة الجزائرية كريمة نايت، لمفاجأة جمهورها المصرى بعد غياب، عبر حفل غنائى ساهر يجمعها مع الموسيقار المصرى الحائز على جائزة الجرامى العالمية فتحى سلامة وفرقة شرقيات فى العاشرة والنصف مساء الأربعاء 20 مارس.
وتحتفل نايت مع سلامة بإطلاق ألبومهما الجديد "وحدانى"، الذى يغوص عبر توليفته الموسيقية فى دهاليز جذور الفلكلور العربى مع مزجه بملسات موسيقية معاصرة، مع اتكاله على عدد من الآلات التقليدية المصرية مثل المزمار والأورغول والربابة والناى والقانون، مع بصمات الجيتار والكمانجة والكيبورد البركشن والدرامز و"تاتش" المزيكا الإلكترونيك، وتولت كريمة بنفسها تأليف أكثر من 90 بالمائة من أغنيات الألبوم، بينما تولى سلامة المهمة الموسيقية، وتعيد هذه الحفلة كريمة إلى مصر بعد غياب قرابة 10 شهور عن آخر حفلاتها بالقاهرة نهاية مايو الماضى.
كريمة نايت مطربة وموسيقية وراقصة وممثلة جزائرية الأصل، يمتد مشوارها الفنى لأكثر من عقد ونصف من السنوات، انطلقت فى رحلتها فى دهاليز الفن كراقصة وممثلة بالقاهرة فى أواخر التسعينيات، وعاشت بمصر قرابة عشر سنوات احترفت خلالها مجال الرقص الحديث بالأوبرا، وتدربت على الغناء مع الموسيقار الكبير فتحى سلامة، وانطلقت فى مشروعها الموسيقى المنفرد بعد مغادرتها إلى أوروبا، وأطلقت ألبومها الأول "وماذا بعد" فى السويد، ومن أشهر أغانيها "كيف" و"سلام" و"دارى".
كانت هذه تفاصيل خبر "وحدانى" ألبوم جديد للجزائرية كريمة نايت بتوقيع فتحى سلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.