الزعيم والعدل جروب وهشام سليم.. أبرز الثنائيات الفنية في مشوار يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

تحتفل الفنانة الكبيرة يسرا اليوم، بعيد ميلادها الـ 68، وهي واحدة من أهم نجمات جيلها، شاركت في بطولة عدد من الأعمال التي مثلت علامات في السينما المصرية.

في مشوار النجمة يسرا عدد من الثنائيات التي ساهمت في تشكيل مسارها الفني، أبرزها نستعرضه في التقرير التالي:

عادل إمام

الزعيم عادل إمام هو "كلمة السر" في مشوار الجميلة يسرا. وقد بدأ تعاونهما في العام 1978 بفيلم "شباب يرقص فوق النار"، واستمر هذا التعاون إلى أن وصل لـ17 فيلمًا أبرزها "طيور الظلام"، "المنسي"، "الإرهاب والكباب"، "الأفوكاتو". وكان آخر تعاون بينهما فيلم "بوبوس" عام 2009.

Advertisements

العدل جروب

مسلسل "ملك روحي" الذي عُرض عام 2003 هو أول تعاون يجمع بين شركة "العدل جروب" للإنتاج الفني والنجمة يسرا، وامتد هذا التعاون ليشهد 10 مسلسلات جمعت بين عائلة العدل ويسرا، من أبرزها "الحساب يجمع"، "خاص جدًا"، وآخرها مسلسل "لدينا أقوال أخرى".

أحمد زكي

رغم عدد الأعمال الذي لم يتجاوز 6 أفلام، أثر النجم الأسمر أحمد زكي في مسيرة النجمة الكبيرة بأعمال "البداية"، "نزوة"، "إمرأة واحدة لا تكفي"، "الراعي والنساء"، "معالي الوزير"، "درب الهوا".

هشام سليم

لم تكن العلاقة بين الفنان هشام سليم والفنانة يسرا أسرية فقط، فهو شقيق زوجها، وإنما تجاوزت ذلك إلى العمل الفني في عدد كبير من المسلسلات أبرزها "في أيد أمينة"، "كلام في الحب"، "لقاء على الهوا"، "العاصفة".

وحيد حامد

يعتبر تعاون يسرا مع الكاتب الكبير وحيد حامد محطة هامة في مشوارها الفني، فقد تعاونا في عدد كبير من الأعمال أبرزها "دم الغزال"، "أوان الورد"، "طيور الظلام"، "الإنسان يعيش مرة واحدة"، وغيرها.