فريق عمل "زودياك" ينتهي من مشاهده الأخيرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلن الفنان الشاب خالد أنور عن انتهاء تصوير مسلسل "زودياك"، الذي يشارك في بطولته، ونشر عددًا من الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها مع فريق عمل المسلسل.

علق أنور على الصور قائلاً: "الحمد لله فركش مسلسل زودياك أوعدكوا تشوفوا حاجة مشرفة لأننا تعبنا جدًا في المسلسل ده"، وأضاف: "مستوحى من قصة حظك اليوم للدكتور أحمد خالد توفيق".

مسلسل "زودياك" يضم نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية الشباب، منهم أحمد خالد صالح، هند عبد الحليم، محمد مهران، إنجي أبو زيد، أسماء أبو اليزيد. وهو عمل من تأليف عمر خالد، وإخراج محمود كامل.

يذكر أن خالد أنور اشتهر مؤخرًا بمشاركته في عدد من الأعمال التليفزيونية، منها مسلسل "هذا المساء" الذي عرض بالماراثون الرمضاني لعام 2017، ومسلسل "عوالم خفية" الذي عرض بموسم رمضان العام الماضي، كما يشارك بمسلسلي "وبينا معاد" و"طلقة حظ" المقرر طرحهما بالماراثون الرمضاني لهذا العام. ​