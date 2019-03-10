نيللي كريم تهنئ يسرا بعيد ميلادها: "أطيب قلب في الدنيا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
هنأت الفنانة نيللي كريم النجمة الكبيرة يسرا بعيد ميلادها، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، علقت عليها قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة يا أطيب قلب في الدنيا".
وحرصت يسرا على الاحتفال بعيد ميلادها وسط حضور جمع أصدقائها وزوجها خالد سليم ووالدتها.
كان من أبرز الحضور المخرجة إيناس الدغيدي، الإعلامية بوسي شلبي، سمير صبري، منة شلبي، إلهام شاهين، والسيناريست تامر حبيب.
يسرا من مواليد 10 مارس 1951، ولها عدد من الأعمال الهامة، أبرزها "المنسي"، "إمرأة آيلة للسقوط"، "طيور الظلام"، وغيرها.
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