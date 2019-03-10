ليلى علوي وبوسي شلبي وتامر حبيب.. نجوم الفن يهنئون يسرا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت النجمة يسرا، اليوم، بعيد ميلادها الـ 68، فقد ولدت في 10 مارس 1951، وتعتبر من أهم نجامت جيلها.

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئتها عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر صفحتها بإنستجرام، صورة تجمعها بيسرا والمخرجة إيناس الدغيدي.

وعلقت: "صحاب العمر والمشوار، إيناس ويسرا، كل سنة وإنتوا التاريخ والفن والصحاب الجدعان".

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بينما نشر الفنان كريم فهمي، عدة صور تجمعه بيسرا من كواليس مسلسلهما "الحساب يجمع"، وعلق: "كان ليا الشرف إني أشتغل معاكي في المسلسل ده اللي بحبه جدا، كل سنة وإنتِ طيبة يا نعيمة، كل سنة وإنتِ طيبة يا سيفا".

كما نشرت الفنانة مي نور الشريف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بيسرا، وعلقت: "منياتي بالسعادة لأحلى شخص وأعز ممثلة".

كذلك حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على تهنئة يسرا قائلة: "الحوت الكبير والقلب الكبير كلنا بنحبك يا أطيب قلب وأعظم فنانة، كل سنة وإنتِ سعيدة وغالية".

بينما نشر السيناريست تامر حبيب، صورة تجمعه بيسرا، وعلق: "كل سنة وانتي احلى هدية أنعم بيها ربنا عليا".