بالفيديو: تصرف بلقيس يدفع زوجها للسخرية منها أمام متابعيها

تحب دوماً الفنانة بلقيس فتحي أن تشارك متابعيها بجولاتها المختلفة بالصوت والصورة، إلا أن آخر ما قامت به مؤخراً عرضها للسخرية من قبل زوجها سلطان عبد اللطيف.

بلقيس فتحي وزوجها ذهبا في رحلة برية، وكعادتها حرصت على تصوير المكان المليء بالحيوانات وعرضه للجمهور، وعندما أخذت تقترب من فيل وقبل أن تتحدث، تدخل زوجها سلطان عبد اللطيف ساخراً بأنها تحب دوماً أن تشرح ليقوم بتقليد طريقتها وكأنه يتحدث للمتابعين قائلاً: “هذا الفيل اسمه فيل وهذا ركان هنا”.

فما كان من بلقيس فتحي أن ردت على زوجها سريعاً، بأنها أكيد لازم تشرح، وواصلت تصوير الفيل مع التعليق بأنه يأكل الآن سعف النخيل، ثم مزحت قائلة: بون بيتي صديقي الفيل”.

بلقيس فتحي حرصت على استعراض رحلتها الخاصة مع زوجها على سناب شات، مع شرح مفصل لتفاصيل المكان حتى يكون متابعيها على دراية به.

ومن جهة أخرى، تستعد بلقيس فتحي لإحياء حفل موسيقي للسيدات، وهو الأول من نوعه في الإمارات وذلك في يوم 21 مارس.