شاهد.. أحلام تكشف موعد طرح كليب "أبرحل"

كشفت النجمة أحلام عن موعد طرح كليب أحدث أغنيتها "أبرحل"، و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت كاتبة: "احبكم.. يوم الحفل راح يكون حصري لجمهوري فيديو كليب ⁧ابرحل‬⁩ في الرياض". الحفل راح يكون حصري لجمهوري فيديو كليب ⁧ابرحل‬⁩ في الرياض". يذكر أن نجمة العرب أحلام تستعد لإحياء حفلين غنائيين في Advertisements الرياض، الأول يوم الخميس الموافق 21 مارس من الشهر الجاري، و الثاني يوم الجمعة الموافق 22 مارس.

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