بالفيديو.. عاصي الحلاني يتجاوز الـ300 ألف مشاهدة بكليب "شو بخاف عليكي"

حقق فيديو كليب "شو بخاف عليكي" للمطرب عاصي الحلاني 307,509 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور 5 أيام علي طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا، بموقع الفيديوهات العالمي

"يوتيوب".

يشار إلي أن أغنية "ش بخاف عليكي"، من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى، توزيع سليمان دميان، وطارق مجدلاني،

وقد تم تصوير الكليب في المكسيك تحت إشراف المخرج عادل سرحان.جدير بالذكر أن عاصي الحلاني يعقد حاليا جلسات عمل مكثفة مع عدد من كبار الشعراء والملحنين لاختيار اغنيات البومه الجديد الذي يقوم بتحضيره الفترة الحالية.