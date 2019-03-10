بالصور.. عادل إمام يكشف كواليس فالنتينو

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نشر الفنان عادل إمام صورًا جديدة من كواليس مسلسل "فالنتينو"، الذي يشارك به ضمن موسم دراما رمضان 2019، وذلك خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادلالصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر إمام في الصوره برفقة الفنان حمدي الميرغني، أثناء أداء أحد المشاهد بالمسلسل، وعلق علي
الصورة قائلًا: "من كواليس مسلسل فالنتينو".
جدير بالذكر أن تصرف النجم عادل إمام بنشر تلك الصور من كواليس المسلسل جاء ردًا علي الإشاعات الكاذبة التي تم ترويجها اليوم بشأن تعرضه لأزمة صحية وتوقف المسلسل.
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