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شارك الملحن محمد رحيم جمهوره، بصوره جمعته بزوجته أنوسة كوته من حفل زفافه، احتفالًا بمرور عام علي الزواج، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".
وعلق رحيم علي الصوره قائلًا: "اليوم هو ذكرى زفافي مع حبيبتي ورفيقة روحي.. أتمني نعيش مع بعض طول العمر ..
جدير بالذكر أن محمد رحيم أحتفل بزفافه في نفس ذلك اليوم الموافق 11 مارس من العام الماضي، على مدربة الأسود "انوسه كوته"، وأقام الحفل بأحد الفنادق النيلية الكبرى وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي رسالة محمد رحيم لزوجته في عيد زواجهما الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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