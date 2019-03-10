الثلاثاء المقبل.. منة شلبي تحل ضيفة " على صاحبة السعادة"

تحل النجمة منة شلبي ضيفة برنامج "صاحبة السعادة"، و التي تقدمه الفنانة و الإعلامية إسعاد يونس، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت كاتبة: "مع صاحبة السعادة والحلاوة والبهجة كلها إسعاد يونس.. يوم التلات الساعة ١١ مساءً علىdmctv".

يذكر أن الفنانة منة شلبي شاركت سابقاٌ في فيلم "تراب الماس"، و التي تدور قصته

حول طه حسين الزهار شاب يعمل في إحدى الصيدليات، و يعيش مع والده القعيد الذي كان يعمل مدرسًا للتاريخ، وفي يوم من اﻷيام يعود طه من عمله ليكتشف مقتل والده في ظروف غامضة، و مع الوقت يكتشف طه أسرار مظلمة لم يعلمها من قبل عن حياة والده من خلالمذكراته التي خلفها وراءه، مما يفتح أمام طه عالمًا كبيرًا من الفساد والجريمة لم يعلم بوجوده، و الفيلم من تأليف أحمد مراد، و إخراج مروان حامد، و بطولة كل من اٌسر ياسين، ماجد الكدواني، إياد نصار، شيرين رضا، بيومي فؤاد، عادل كرم، محمد الشرنوبي، صابرين، أحمد كمال، أحمد خالد صالح، تارا عماد، مها نصار، محمود البزاوي، عزت العلايلي.