الثلاثاء المقبل.. منة شلبي تحل ضيفة " على صاحبة السعادة"

تحل النجمة منة شلبي ضيفة برنامج "صاحبة السعادة"، و التي تقدمه الفنانة و الإعلامية إسعاد يونس، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت كاتبة: "مع صاحبة السعادة والحلاوة والبهجة كلها إسعاد يونس.. يوم التلات الساعة ١١ مساءً علىdmctv".
يذكر أن الفنانة منة شلبي شاركت سابقاٌ في فيلم "تراب الماس"، و التي تدور قصتهحول طه حسين الزهار شاب يعمل في إحدى الصيدليات، و يعيش مع والده القعيد الذي كان يعمل مدرسًا للتاريخ، وفي يوم من اﻷيام يعود طه من عمله ليكتشف مقتل والده في ظروف غامضة، و مع الوقت يكتشف طه أسرار مظلمة لم يعلمها من قبل عن حياة والده من خلال
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