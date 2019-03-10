بالصور.. أحمد عز يهنئ يسرا بعيد ميلادها

هنأ النجم أحمد عز الفنانة يسرا بعيد ميلادها، و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق: "كل سنة وانتي طيبة يا أحلي وأرق يسرا في الدنيا".
يذكر أن الفنان أحمد عز يشارك في بطولة فيلم "يونس"،و تدور أحداثه حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن
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