كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريم عبد القادر ابنة هاني سلامة في مسلسل "قمر هادئ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الطفلة ريم عبد القادر فى مسلسل "قمر هادى" مع النجم هانى سلامة، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتجسد خلال العمل شحصية "فيروز" ابنة هانى سلامة فى أحداث مسلسله.

من ناحية أخرى، الطفلة ريم عبد القادر، دخلت عالم الفن خلال موسم دراما رمضان 2017 من خلال مسلسل لمعى القط ومسلسل هربانة منها، وأصبحت حديث الجمهور بفضل خفة ظلها وموهبتها.

مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، وهادى الجيار، وأشرف زكى، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، أية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، وتدور أحداثه فى اطار غامش ومشوق.