أصدق الكلمات من راغب علامة إلى شقيقه – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: وجّه السوبر ستار راغب علامة رسالة مؤثرة جدًا إلى شقيقه ورفيق دربه، مدير أعماله السيد خضر علامة. ونشر راغب صورًا تجمعه مع خضر خلال يوم أمضياه بمنطقة جبلية مغطاة بالثلوج في لبنان وكتب في تعليقه عليها: “أقوى رابط بين الأخوة يستند مدى الحياة على الصداقة والاحترام والولاء والحب الحقيقي لبعضهم البعض”. الجدير ذكره أن خضر علامة رافق السوبر ستار طيلة السنوات الماضية فكان شريك نجاحاته الأوّل والعقل المدبّر لمخططات شركة BSP الرائدة في عالم الإنتاج الفني.

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