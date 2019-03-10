متابعة بتجــــــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية مايا دياب بمرور سبع سنوات على انضمامها إلى موقع “تويتر” الشهير عالميًا. ونشرت مايا دياب عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة الأشهر طبع عليه رقم “7” باللغة الإنجليزية وكتبت بتعليقها عليه: “هل تتذكرون متى انضم كل منكم إلى تويتر؟ أنا أتذكر.. الوقت يمضي بسرعة”. تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب يتابعها أكثر من مليون ومئتي ألف شخص عبر منصة “تويتر” وتتّخذ من حسابها منبرًا للتواصل المباشر مع محبّيها في شتى المواضيع والمجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تحتفل بهذه الذكرى.. إليكم التفاصيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.