"فيرس" .. أوّل فيلم رعب مصري يُصوّر بكاميرا "8k" الأحدث عالميا

كشفت الشركة المنتجة للفيلم المصري "فيروس" عن الملصقات الأولى للعمل، والذي يعدّ أول إنتاج مصري يُصوَّر بأحدث كاميرا في العالم "8k".

وشهِد الفيلم أيضا استخدام أحدث إمكانات التصوير والجرافيك، مع الاستعانة بفريق أجنبي ـ مصري لتنفيذ الخدع ومتطلبات الجرافيك.

وتدعم كاميرا "8k" خاصية الضبط التلقائي لبؤرة العدسة وتحديدها باللمس، إلى جانب خيارات الترقيم الجغرافي، وتتبّع الوجوه، وتصوير البانوراما، وتسجيل مقاطع الفيديو بجودة "1080 بكسل" وسرعة 30 لقطة في الثانية.

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و تدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي، من خلال شخصية حمزة الممثل الشاب وهو يدرس في السنة الأخيرة بالجامعة، والذي تدخل حياته شخصية غريبة، فيجد نفسه مطاردا مع أصدقاءه بسبب لعنة ما.

الفيلم من إخراج أسامة عمر، وبطولة شريف السلاموني، مارتينا عادل، تامر القاضي، وفاء صادق، إضافة إلى مها أبو عوف، ريم البارودي، نهير أمين، ياسمين رحمي، ومحمود جمعة، وعبدالحميد منصور، وجومانة فؤاد.