حفل غنائي يجمع نوال الكويتية ورابح صقر في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "أفيش" حفل نوال ورابح صقر

كشفت الفنانة الكويتية نوال عن تنظيم حفل غنائي يجمعها بالمطرب السعودي رابح صقر، يوم 29 مارس/آذار 2019، في مدينة الأحساء السعودية. ويُقام الحفل بالتعاون بين شركة "روتانا" والهيئة العامة للترفيه في المملكة. وتندرج البادرة ضمن سلسلة حفلات غنائية، تُحيِيها مجموعة من نجوم الطرب في الوطن العربي، أبرزهم راشد الماجد، نجوى كرم، فضلا عن ماجد المهندس ومحمد عبده، وذلك خلال شهر مارس/آذار الجاري في المملكة العربية السعودية.

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