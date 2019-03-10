نجْل عادل إمام ينفي شائعة توقُّف مسلسل "فلانتينو" نتيجة مرض والده

نفى المخرج رامي إمام نجل النجم عادل إمام ما تردّد حول توقّف العمل في مسلسل "فلانتينو" الذي ينتجه ويخرجه بنفسه، نتيجة أزمة صحية يمر بها والده، مؤكدا أن "الزعيم" في صحة جيّدة.

وأشار إلى الانتهاء من إعداد وتصوير ما يفوق 40 في المئة من أحداث المسلسل في وقت قياسي.



وقال رامي في تصريحات صحفية، الأحد، إن توقّف المسلسل يعود إلى أسباب أخرى لن يكشفها في الوقت الحالي، متسائلاً عن أسباب سعيْ البعض إلى نشر أخبار سلبية عن العمل.

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وأضاف أن التعرّض لصحة عادل إمام خطّ أحمر لا يجوز لأحد الاقتراب منه، مُشدّدا على ضرورة تجنّب هذه الممارسات السلبية، وتفادي طرح الموضوع في الصحف ووسائل الإعلام بِهدف تعطيل المسلسل.





مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك ضمن البطولة دلال عبد العزيز، داليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الأبيارى، إلى جانب هدى المفتى، محمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين وآخرون.

وتدور أحداث العمل حول نور عبدالمجيد الشهير بـ "فالنتينو" والذي يملك مدارس "إنترناشيونال" مع زوجته، ولكن تنشب بينهما بعض الخلافات، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

كانت الشائعات لاحقت عادل إمام طوال العام الماضي، وتسببت الصفحة المنسوبة إليه على موقع "فيسبوك"، في تكرار خبر مغلوط عن وفاته 10 مرات.

وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقها النجم المصري من عدم وجود صفحات رسمية تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد صدّق عدد كبير من محبيه الشائعات المُروَّجة.