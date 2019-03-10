نجماتُ بوليوود يقلبنَ الموازين في عالم الموضة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشتهرُ الهندُ بأزيائها وألوانها الجميلة، حيث وضعت ممثلات بوليوود قواعدهنَّ الخاصة في مجال الموضة والأزياء.

ونشرتْ صحيفةُ "تايمز أوف إنديا" تقريرًا عن نجمات بوليوود السبعة اللاتي نحتنَ مكانة خاصة بهنَّ في عالم الموضة وهن:

إيشواريا راي باتشان

هي ملكة جمال العالم السابقة وإحدى أجمل نساء الهند، كانت "إيشواريا أول هندية تضع الموضة الهندية على الخريطة العالمية بدءًا من تمثيل الهند في مهرجان "كان" وصولاً للشاشة الفضية، حتى مع تغيُّر شكل قوامها بعد الإنجاب ارتدت الممثلة الهندية ما يُبرز جمالها في هذه المرحلة والتي جعلت منها رمزًا عالميًا.

سونام كابور

من الواضح أن سونام كابور هي الشريك الحقيقي للأزياء العالمية في الهند، فهي أيقونة الأزياء الحقيقية لبوليوود، ليس هناك مصمّم دولي لم يعمل مع سونام ومع شقيقتها المصمّمة ريا كابور.

وتُروّج "سونام" لأسلوب الموضة العالمية في الهند، حيث إن اتجاهاتها في الأزياء خلاقة وجديدة!

ريخا

فتاةُ بوليوود الذهبية التي جعلت من الساري الهندي موضةً رائجةً على السجادة الحمراء، خاصةً المصنوع من الحرير الذهبي مع الحلي الذهبية والمجوهرات الصغيرة الدائرية.

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كانجانا رانوت

اشتهرت نجمة بوليوود بارتداء الملابس الأكثر كلفةً حتى انتهى بها الأمر حاليًا لارتداء الساري.

بريانكا تشوبرا

مما لا شكّ فيه أنها أيقونة للموضة ليس فقط في الهند ولكن أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من أكثر الممثلات المحبوبات في بوليوود ناهيك عن أنها تخلق ضجّة مع كل إطلالة تظهر بها.

نينا غوبتا

هي أُم واحدة من أشهر المصممات في الهند "ماسبا غوبتا "، وبينما باتت في سن التاسعة والخمسين، لا تُقدّم نينا غوبتا أفضل أدوارها في السينما الهندية فحسب ولكنها وضعت أيضًا خطوطًا واضحة للموضة، لديها واحدة من خزانات الملابس الأكثر تنوعًا في المدينة.

كارينا كابور

اشتهرت نجمة بوليوود كارينا كابور بخياراتها الرياضية، سواءً إطلالتهاعلى السجادة الحمراء أو جولاتها غير الرسمية. من الصعب أن تفوتك إطلالات كارينا، فنحن أيضًا معجبون بأسلوبها الشخصي لأنها تعيش حلم كل فتاة.