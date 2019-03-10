شكرا لقرائتكم خبر عن ريم عبد القادر ابنة هانى سلامة فى مسلسل "قمر هادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الطفلة ريم عبد القادر فى مسلسل "قمر هادى" مع النجم هانى سلامة، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتجسد خلال العمل شحصية "فيروز" ابنة هانى سلامة فى أحداث مسلسله.

من ناحية أخرى، الطفلة ريم عبد القادر، دخلت عالم الفن خلال موسم دراما رمضان 2017 من خلال مسلسل لمعى القط ومسلسل هربانة منها، وأصبحت حديث الجمهور بفضل خفة ظلها وموهبتها.

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مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، وهادى الجيار، وأشرف زكى، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، أية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، وتدور أحداثه فى اطار غامش ومشوق.