شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "فوق السحاب"..ياسمين تدخل "قمر هادى" مع هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار المخرج رؤوف عبد العزيز على الممثلة الشابة ياسمين للمرة الثانية، للمشاركة فى بطولة مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بعدما قدمها لأول مرة على الشاشة من خلال مسلسل "فوق السحاب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.



ياسمين

وظهرت ياسمين كممثلة للمرة الأولى فى مسلسل "فوق السحاب" العام الماضى، وقدمت شخصية "ياسمين" ابنة منى عبد الغنى، والمولودة فى المجر، وتعيش هناك حتى تعود إلى القاهرة للعيش مع خالها ماندو "هانى سلامة"، وجدها الدب "إبراهيم نصر" ولفتت الأنظار لها خاصة وأن الشخصية التى قدمتها كانت من الأدوار الرئيسية بالعمل.



ياسمين فى مسلسل فوق السحاب

مسلسل "قمر هادى" إنتاج شركة "سينرجى"، و تأليف اسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز فى تعاونه الثالث على التوالى مع هانى سلامة بعد مسلسلى "فوق السحاب" و"، ويشارك فى بطولة العمل يسرا اللوزى، داليا مصطفى، مريم حسن، محسن محيى الدين، نورهان، أشرف زكى، حمزة العيلى، مؤمن نور، آية سماحة، هاجر عفيفى، رحاب عرفة وعدد آخر من الوجوه الشابة.



ياسمين فى فوق السحاب

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