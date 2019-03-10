ظهور نادر لوالدتها وزوجها.. أبرز اللقطات من حفل عيد ميلاد يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة يسرا اليوم، بعيد ميلادها وسط أصدقائها وبحضور عائلتها.

يسرا من مواليد 10 مارس 1951، وتعتبر من أهم نجمات الصف الأول في السينما المصرية، وشهد حفل عيد ميلادها عدد من اللقطات أبرزها:

ظهور نادر لوالدتها

ظهرت والدة الفنانة يسرا في إحدى صور الحفل، وكانت قد تعرضت لوعكة صحية مؤخرا، وحرصت يسرا على التقاط صورة بجانب والدتها.

خالد سليم

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على الرغم من حرصه على عدم الظهور في أي مناسبة رسمية، إلا إن زوجها خالد سليم نجل رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم، حرص هذه المرة على حضور الاحتفال بعيد ميلاد زوجته وسط أصدقائها.

نجوم الفن

حضر عدد من نجوم الفن، للاحتفال بعيد ميلاد يسرا، أبرزهم المخرجة إيناس الدغيدي، سمير صبري، إلهام شاهين، منة شلبي، الإعلامية بوسي شلبي، السيناريست تامر حبيب.

رقبة إيناس الدغيدي

ظهرت المخرجة إيناس الدغيدي، وقد ارتدت "رقبة" طبية، بسبب معاناتها منذ أيام مع آلام في فقرات الرقبة.