بالصور..منة وتامر وإلهام وبوسي في عيد ميلاد يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل عدد من نجوم الفن، بعيد ميلاد النجمة الكبيرة يسرا، الذي يوافق 10 مارس.

وحرصت يسرا على الاحتفال بعيد ميلادها وسط أصدقائها وبحضور زوجها خالد سليم ووالدتها، وكان أبرز الحضور المخرجة إيناس الدغيدي، الإعلامية بوسي شلبي، سمير صبري، منة شلبي، إلهام شاهين، والسيناريست تامر حبيب.

يسرا من مواليد 10 مارس 1951، تعتبر من أهم نجمات الصف الأول في تاريخ السينما المصرية، ولها عدد من الأعمال الهامة أبرزها "المنسي"، "إمرأة آيلة للسقوط"، "طيور الظلام"، وغيرها.