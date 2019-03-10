أمل عرفة تنعي أطفال تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة السورية أمل عرفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، 11 رضيعا توفوا في أحد مستشفيات تونس الحكومية.

وعلقت: "تونس، لديكِ 11 ملاكا في الجنة، لذويهم الصبر والصبر والصبر"، بينما رد المخرج عمرو عرفة على تغريدة للفنانة هند صبري، أعربت فيها عن حزنها على رحيل الرضع، قائلا: "ربنا يصبر أهاليهم".

وأعلنت وزارة الصحة التونسية عن فتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء حالات الوفاة.