حميد الشاعري ضيف هذا المسلسل في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهى الموسيقار حميد الشاعري، من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.

ويظهر "حميد" في المسلسل كضيف شرف، وصور مشاهده خلال الأيام الماضية في أحد الديكورات الخاصة بالعمل.

مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

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