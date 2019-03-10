بالصور.. أحمد عز يهنأ يسرا بعيد ميلادها

هنأ النجم أحمد عز الفنانة يسرا بعيد ميلادها، و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق: "كل سنة وانتي طيبة يا احلي وارق يسرا في الدنيا".

يذكر أن الفنان أحمد عز يشارك في بطولة فيلم "يونس"،

و تدور أحداثه حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عنطريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة، و هو بطولة كل من محمود حميدة، أحمد فهمي، فتحي عبد الوهاب، ركين سعد، كارمن بصيبص، و من تأليف محمد سيد بشير، و إخراج أحمد علاء الديب.