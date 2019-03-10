في عيد ميلادهما.. ليلى علوي توجه رسالة لـ يسرا و إيناس الدغيدي

وجهت النجمة ليلى علوي رسالة تهنئة للفنانة يسرا و المخرجة إيناس الدغيدي، بمناسبة عيد ميلادهما، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت كاتبة: "صحاب العمر والمشوار.. إيناس ويسرا.. كل سنة وانتوا التاريخ والفن

والصحاب الجدعان".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي تشارك في بطولة فيلم "التاريخ السري لكوثر"، و التي تدور قصته حول الأحداث التي تلت مؤامرة يناير، و تتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري

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للفكر والوعي اللازم لاستعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة، و هو بطولة كل من زينة، محسن محي الدين، إيناس كامل، عبد الرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، و الفيلم من تأليف و إخراج محمد أمين.