وجهت النجمة ليلى علوي رسالة تهنئة للفنانة يسرا و المخرجة إيناس الدغيدي، بمناسبة عيد ميلادهما، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت كاتبة: "صحاب العمر والمشوار.. إيناس ويسرا.. كل سنة وانتوا التاريخ والفنوالصحاب الجدعان".
يذكر أن الفنانة ليلى علوي تشارك في بطولة فيلم "التاريخ السري لكوثر"، و التي تدور قصته حول الأحداث التي تلت مؤامرة يناير، و تتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادهما.. ليلى علوي توجه رسالة لـ يسرا و إيناس الدغيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.