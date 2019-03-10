بالفيديو.. وسط البلد باند تطرح أحدث أغنياتها

طرحت وسط البلد باند أحدث أغنياتها بعنوان "شتا"، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علقت قائلة: "قررنا نحتفل معاكو بنهاية الشتا..اسمعو اغنيتنا الجديدة شتا تأليف رامي علي موسيقي علقت قائلة: "قررنا نحتفل معاكو بنهاية الشتا..اسمعو اغنيتنا الجديدة شتا تأليف رامي علي موسيقيوسط البلد". يذكر أن وسط البلد باند طرحت سابقا ألبومها بعنوان "بنطلوني الجينز»"، و ضم الألبوم علي 14 أغنية و من أبرزهم: "الاختلاف المؤتلف"، "القاسية"، "مانيكان"، "شوش تجاعيد".

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