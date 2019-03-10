تألقت النجمة ميريام فارس بأحدث جلسة تصوير لها، حيث نشرت صورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت سابقا كليب أغنيتها "قومي"، و هي من كلمات و ألحان يوسف العماني،
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة جذابة .. ميريام فارس تتألق في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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