بإطلالة جذابة .. ميريام فارس تتألق في أحدث جلسة تصوير

تألقت النجمة ميريام فارس بأحدث جلسة تصوير لها، حيث نشرت صورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت سابقا كليب أغنيتها "قومي"، و هي من كلمات و ألحان يوسف العماني،

و توزيع حسام الدين، و الكليب من إخراج شريف ترحيني، كما كسر الكليب حاجز الـ 10 ملايين نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب.