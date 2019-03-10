بالفيديو.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه "سامحيني ياما"

طرح النجم محمد فؤاد أحدث أغانيه بعنوان "سامحيني ياما"، بمناسبة يوم الشهيد، و جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و الأغنية من كلمات

محمد البوغة، و ألحان محمود الخيامي، و توزيع طارق عبدالجابر.

يذكر أن المطرب محمد فؤاد يشارك في بطولة مسلسل "الضاهر"،

كماتدور قصته حول ضابط مصرى يقع فى حب فتاة يهودية، و هو بطولة كل من حسن يوسف، رغدة، تامر عبدالمنعم، مادلين طبر، إنجى شرف، فريال يوسف، و من تأليف تامر عبدالمنعم، و إخراج ياسر زايد.