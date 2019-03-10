بالفيديو.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه "سامحيني ياما"

طرح النجم محمد فؤاد أحدث أغانيه بعنوان "سامحيني ياما"، بمناسبة يوم الشهيد، و جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و الأغنية من كلماتمحمد البوغة، و ألحان محمود الخيامي، و توزيع طارق عبدالجابر.
يذكر أن المطرب محمد فؤاد يشارك في بطولة مسلسل "الضاهر"،
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