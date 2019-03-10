إدرعي يوجه رسالة لهيفاء وهبي

وجه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، رسالة عاجلة إلى الفنانة والمطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم، العاشر من مارس.

وقال أدرعي: مبروك هيفا وهبي كل عام، وأنت بألف خير. إنت معروفة بدعمك

لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك.

Advertisements

وزاد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، على ذلك، قائلا:

بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك انت تتبرعيلو

يا هيفا؟

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد ألقى خطابا أول أمس، الجمعة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس هيئة دعم المقاومة، قال خلاله: بدأنا معركة مكافحة الفساد عبر فتح ملفين وهناك ملفات أخرى مقبلة، ولبنان أمام مفصل وجودي، ويجب العمل لتجنيب توجه لبنان نحو الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي".