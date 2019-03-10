كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل دور حلا شيحة في "زلزال" محمد رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخوض الفنانة حلا شيحة السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "زلزال" الذي تشارك بطولته الفنان محمد رمضان والذي يجسد خلال العمل شخصية "محمد حربي" الشهير بـ "زلزال".

تجسد خلال العمل شخصية فتاة صعيدية وليست فتاة شعبية كما قيل، تحضر إلى القاهرة بصحبة والدها ووالداتها وتعمل على "عربة فول" داخل موقف ميكروباصات ويقع فى حبها "زلزال" والذي يواجه العديد من الأزمات بسبب صراعه مع أحد رجال الأعمال، ويظهر رمضان في العمل بـ "لوك كابوريا" الذي ظهر به من قبل الفنان الراحل أحمد زكي.

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وتواصل حلا الآن تصوير مشاهدها فى منطقة شبرامنت فى الديكور الرئيسى للعمل وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان محمد رمضان وأحمد صيام الذي يجسد دور والدها في الأحداث.

"زلزال" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور.

جدير بالذكر أن حلا شيحة غابت عن التمثيل منذ فيلم "كامل الأوصاف" الذي قدم في 2006، والتي تعود بعد غياب أكثر من 13 عاما.