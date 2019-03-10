كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حميد الشاعري ضيف شرف فى "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى المطرب حميد الشاعري، من تصوير مشاهده فى مسلسل "الواد سيد الشحات"، للنجم احمد فهمى وخطيبته هنا الزاهد، وصور مشاهده الأيام الماضية فى الديكورات الخاصة بالعمل حيث يظهر ضيف شرف خلال الأحداث بجانب بطل العمل.

"الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، وتم الانتهاء من تصوير عدد جيد من الحلقات خلال الاسابيع الماضية.