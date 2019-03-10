كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن بهجت قمر ينتهي من كتابة 23 حلقة من "فلانتينو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الشاعر أيمن بهجت قمر، من كتابة عدد كبير من العمل الدرامي الذي من المقرر أن يقدمه الزعيم عادل إمام، في السباق الرمضاني المقبل والذي يحمل اسم "فلانتينو".

وأكد "بهجت قمر"، أنه انتهى من كتابة 23 حلقة من المسلسل، مؤكدًا مشاركة الفنان سمير صبري في العمل بدور ليسة رئيسي، وظهوره سيكون ضيف شرف.

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"فلانتينو"، تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، طارق الإبياري، وهدى المفتي، وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركة "ماجنوم" للمنتجين هشام تحسين، ورامي إمام.