- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عريب مع يوسف العماني
تستعد المطربة الأردنية عريب لإطلاق أغنية خليجية "سينجل" بعنوان "العبو" وذلك في أول تعاون لها مع الفنان يوسف العماني الذي ألّف الكلمات وتولّى التلحين بنفسه.
وفي تصريحات صحفية عبّرت عريب عن سعادتها بالتعاون مع العماني ووصفته بالصديق، مشيرة إلى احتمال تصوير الأغنية في شكل "فيديو كليب" لاحقا.
وحول ابتعادها عن الساحة مؤخرا برّرت عريب ذلك نتيجة ارتباطها بحفلات خاصة تُحييها في الأعراس وأعياد الميلاد ومناسبات التخرّج، مؤكدة عودتها في الموعد الملائم.
وأعرب يوسف العماني عن ثقته في نجاح الأغنية، قائلا: "إن عريب تعرف كيف تغني وتُدرك ما تقدّم من إنتاجات فنية وما الذي يريده جمهورها، وهي صاحبة صوت عذب وجميل".
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة الأردنية عريب تستعد لإطلاق أغنية خليجية بتوقيع يوسف العماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.