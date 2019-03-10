الفنانة الأردنية عريب تستعد لإطلاق أغنية خليجية بتوقيع يوسف العماني

تستعد المطربة الأردنية عريب لإطلاق أغنية خليجية "سينجل" بعنوان "العبو" وذلك في أول تعاون لها مع الفنان يوسف العماني الذي ألّف الكلمات وتولّى التلحين بنفسه.

وفي تصريحات صحفية عبّرت عريب عن سعادتها بالتعاون مع العماني ووصفته بالصديق، مشيرة إلى احتمال تصوير الأغنية في شكل "فيديو كليب" لاحقا.

Advertisements





وحول ابتعادها عن الساحة مؤخرا برّرت عريب ذلك نتيجة ارتباطها بحفلات خاصة تُحييها في الأعراس وأعياد الميلاد ومناسبات التخرّج، مؤكدة عودتها في الموعد الملائم.

وأعرب يوسف العماني عن ثقته في نجاح الأغنية، قائلا: "إن عريب تعرف كيف تغني وتُدرك ما تقدّم من إنتاجات فنية وما الذي يريده جمهورها، وهي صاحبة صوت عذب وجميل".