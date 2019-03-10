بالفيديو .. سميّة الخشاب تُناهض العنف ضد المرأة في أغنية "بتستقوى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سمية الخشاب
طرحت النجمة المصرية سمية الخشاب "البرومو" التشويقي الأول لأغنيتها المصوّرة "بتستقوى"، في قناتها الخاصة على موقع"يوتيوب".
"فيديو كليب" الأغنية التي تناهض العنف ضدّ المرأة، من إخراج جميل المغازي، ويحتوي قصصا ولقطات درامية مؤثرة حول الموضوع المذكور.
ويُنتظر أن تقوم سمية الخشاب بطرح الأغنية و"الكليب" خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر مارس/آذار، والذي يشهد في يومه الثامن سنويا، احتفالا عالميا بالمرأة.
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