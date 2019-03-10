بينهم نجوى كرم ورابح صقر.. السُعودية على موعد مع حفلات استثنائية للنُجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تنطلق في المنطقة الشرقية من السعودية، الخميس المقبل الاحتفالات الغنائية المواكبة لروزنامة "احتفالات السعودية في المنطقة الشرقية" والموزعة بين (الأحساء، الخبر، القطيف) بدعم من الهيئة العامة للترفية وتنظيم شركة روتانا.

وجمعت الباقة الغنائية المقدمة، أسماء طربية بارزة في الوطن العربي وهم "محمد عبده، راشد الماجد، رابح صقر، نبيل شعيل، ماجد المهندس، مطرف المطرف، أصيل أبو بكر، حاتم العراقي، أصاله نصري، نجوى كرم، نوال الكويتية".

وتجمع الليلة الأولى الخميس 14 مارس، المطربين راشد الماجد وأصيل أبو بكر، بمسرح الصالة الخضراء بالخبر.

وفي الليلة الثانية الجمعة 15 مارس، يطل فنان العرب محمد عبده على جمهوره، ليقدم أعماله الغنائية والتي وعد جمهوره بأنها ستكون مختلفة على مسرح المدينة الرياضية بالأحساء.

ويحيي الفنان نبيل شعيل والفنان حاتم العراقي، الليلة الثالثة الخميس 21 مارس، بمدينة القطيف.

وفي الليلة الرابعة الجمعة 22 مارس، تحيي الفنانة أصالة نصري والمطرب مطرف المطرف حفلاً غنائيا بمدينة القطيف.

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ويشارك في الليلة الخامسة الخميس 28 مارس، كل من المطرب ماجد المهندس والفنانة نجوى كرم والتي تطل على محبيها لأول مرة في السعودية، على مسرح الصالة الخضراء بمدينة الخبر.

ويختتم الليلة الأخيرة 29 مارس الفنان رابح صقر والمطربة نوال الكويتية، على مسرح الصالة الرياضية بمدينة الأحساء وهي مسقط رأس رابح والتي من الواضح ستكون ليلة استثنائية لصقر الأغنية.

يشار إلى أن الفنانة نجوى كرم ستقدم عملاً جديدًا كإهداء للجمهور السعودي من كلمات والحان عماد شمس الدين.

والجدير بالذكر أيضا أنه ربما يطرأ بعض التغييرات على الجدول من ناحية إضافة أو اعتذار بعض الفنانين.