رامي مالك ودانيال كريج في إيطاليا لتصوير "جيمس بوند"

اختار فريق عمل فيلم "bond 25"، ضمن سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة، مدينة ماتيرا الإيطالية؛ لتصوير أول مشاهد الفيلم الذي سيبدأ العمل فيه خلال يونيو /حزيران المقبل.

ووصل قرابة ٥٠٠ شخص من فريق عمل الفيلم؛ من أجل التحضير للتصوير والاستعداد بشكل كبير لمشاهد الأكشن الصعبة، علمًا أنه لم يتم الانتهاء من اختيار باقي أبطال العمل، الذي انضم إليهم النجم العالمي ذو أصول مصرية رامي مالك، لتقديم شخصية الشرير ذي الأسنان المعدنية أمام البريطاني دانيال كريج.

ومن المقرر طرح الفيلم شهر حزيران ٢٠٢٠ بعد تأجيل تصويره لأكثر من مرة بسبب تغير المخرج

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